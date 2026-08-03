Portland General Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Portland General Electric hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 USD, nach 0,560 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 814,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 777,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at