Portland General Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Portland General Electric hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Portland General Electric 0,910 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 846,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 878,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at