Portman Ridge Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Portman Ridge Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,740 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Portman Ridge Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,61 Millionen USD – eine Minderung um 13,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 80,09 Millionen USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD und einem Umsatz von 67,27 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at