Portman Ridge Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Portman Ridge Finance veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 69,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at