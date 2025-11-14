PORTO SEGURO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PORTO SEGURO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 11,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,38 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at