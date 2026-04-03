Porto Sudeste VM SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Porto Sudeste VM SA stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 BRL gegenüber -0,060 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 BRL je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at