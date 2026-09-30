Portsmouth Square hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Portsmouth Square hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,51 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,390 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,96 Prozent auf 14,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,370 USD. Im Vorjahr waren -12,410 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 55,80 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Portsmouth Square einen Umsatz von 46,35 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at