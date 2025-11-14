Portsmouth Square präsentierte Quartalsergebnisse

Portsmouth Square lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at