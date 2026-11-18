Portsmouth Square hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at