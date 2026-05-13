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13.05.2026 06:31:29
Portsmouth Square: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Portsmouth Square hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,970 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Portsmouth Square im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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