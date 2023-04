Portugal begrüßt deutsche Vorschläge zu EU-Schuldenregeln

Lissabon (Reuters) - In der Debatte um eine Reform der Schuldenregeln in der EU haben Deutschland und Portugal ihre Übereinstimmung betont.

Portugals Ministerpräsident Antonio Costa mahnte am Mittwoch, dass es Regeln geben müsse, die auch an den Finanzmärkten für Vertrauen sorgten. Portugal blicke sehr entspannt auf die Debatte, weil es die eigenen Staatsfinanzen auf einen guten Weg gebracht haben. Die Schulden sinken nach einer Krise in der Finanz- und Eurokrise, in diesem Jahr wird ein gesamtstaatliches Defizit von etwas mehr als einem Prozent erwartet. Portugal unterstützt deshalb nicht die Forderung anderer EU-Südstaaten nach einer teilweisen Lockerung der Schuldenregeln. Kanzler Olaf Scholz lobte die finanzpolitische Solidität der portugiesischen Regierung.

Die EU-Kommission will die Schuldenregeln künftig stärker auf die einzelnen Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten anpassen, was teilweise ein Aufweichen etwa des Drei-Prozent-Defizits bedeuten könnte. Umstritten ist auch die genaue Methodik zur Analyse der Schuldentragfähigkeit von Ländern, auf Basis derer die Kommission die individuellen Pläne aushandeln will.

