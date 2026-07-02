LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie

LEGAL CORPORATION Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004

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02.07.2026 10:43:20

Portugal's 'golden visa' delays spark legal fight

After waiting years for their "golden visas," investors are taking Portugal to court. Tougher citizenship rules have added fuel to the growing dispute.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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