LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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26.07.2026 02:19:19
Portugal's 'golden visa' delays spark legal fight
After waiting years for their "golden visas," investors are taking Portugal to court. Tougher citizenship rules have added fuel to the growing dispute.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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