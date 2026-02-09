Porwal Auto Components vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Porwal Auto Components äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,27 Prozent auf 378,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at