Porwal Auto Components veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Porwal Auto Components ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Porwal Auto Components die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,00 INR gegenüber 1,28 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Porwal Auto Components mit einem Umsatz von insgesamt 352,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at