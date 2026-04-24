POSaBIT Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

POSaBIT Systems äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei POSaBIT Systems ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 13,98 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,92 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at