POSCO CHEMICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

POSCO CHEMICAL äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 476,93 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 414,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,58 Prozent auf 834,77 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 874,80 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at