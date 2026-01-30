POSCO CHEMICAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

POSCO CHEMICAL hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3359,700 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat POSCO CHEMICAL 557,57 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 723,25 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 277,463 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 725,31 Milliarden KRW erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 410,61 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -2681,530 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat POSCO CHEMICAL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2 938,70 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 699,94 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 472,90 KRW sowie einen Umsatz von 3 092,01 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at