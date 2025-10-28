|
POSCO CHEMICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
POSCO CHEMICAL hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 475,19 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POSCO CHEMICAL 31,18 KRW je Aktie eingenommen.
POSCO CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 874,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 922,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 54,200 KRW sowie einem Umsatz von 904,32 Milliarden KRW gerechnet.
