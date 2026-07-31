POSCO CHEMICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

POSCO CHEMICAL lud am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 260,12 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -548,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 679,46 Milliarden KRW – ein Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem POSCO CHEMICAL 660,94 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at