POSCO COATED COLOR STEEL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

POSCO COATED COLOR STEEL hat sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1150,00 KRW, nach 61,20 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 298,20 Milliarden KRW gegenüber 284,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at