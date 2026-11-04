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04.11.2026 06:31:28
POSCO COATED COLOR STEEL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
POSCO COATED COLOR STEEL gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -5,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 65,20 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 285,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte POSCO COATED COLOR STEEL 282,57 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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