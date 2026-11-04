POSCO COATED COLOR STEEL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

POSCO COATED COLOR STEEL gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -5,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 65,20 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 285,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte POSCO COATED COLOR STEEL 282,57 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at