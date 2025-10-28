POSCO COATED COLOR STEEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

POSCO COATED COLOR STEEL hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 650,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte POSCO COATED COLOR STEEL 782,00 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat POSCO COATED COLOR STEEL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 282,60 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 283,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at