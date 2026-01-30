POSCO COATED COLOR STEEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

POSCO COATED COLOR STEEL hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 196,57 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1721,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat POSCO COATED COLOR STEEL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 281,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 285,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3026,68 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5719,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat POSCO COATED COLOR STEEL im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 125,44 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 209,86 Milliarden KRW im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3155,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1 123,00 Milliarden KRW gerechnet.

