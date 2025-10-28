|
28.10.2025 06:31:28
POSCO DX COMPANY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
POSCO DX COMPANY präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 114,71 KRW. Im Vorjahresviertel waren 142,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 244,72 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 318,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
