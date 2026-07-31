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31.07.2026 06:31:29
POSCO DX COMPANY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
POSCO DX COMPANY hat am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 77,16 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei POSCO DX COMPANY noch ein Gewinn pro Aktie von 94,00 KRW in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 232,58 Milliarden KRW, gegenüber 272,86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,76 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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