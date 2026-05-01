POSCO DX COMPANY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

POSCO DX COMPANY hat sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,96 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 142,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 296,78 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 241,51 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at