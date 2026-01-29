29.01.2026 06:31:29

POSCO DX COMPANY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

POSCO DX COMPANY hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,34 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POSCO DX COMPANY 136,00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat POSCO DX COMPANY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260,81 Milliarden KRW im Vergleich zu 361,60 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 346,13 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 580,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1 473,29 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1 075,18 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
