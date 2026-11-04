POSCO DX COMPANY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

POSCO DX COMPANY hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte POSCO DX COMPANY 115,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,23 Milliarden KRW – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem POSCO DX COMPANY 244,72 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at