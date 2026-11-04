POSCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

POSCO hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3028,72 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5565,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19 140,00 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte POSCO 17 261,04 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at