POSCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POSCO hat am 28.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16751,04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 8784,34 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,76 Prozent auf 21.333,25 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.264,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 75894,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte POSCO 18376,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 76.332,00 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57.793,00 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at