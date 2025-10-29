POSCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POSCO hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5200,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5980,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,79 Prozent auf 17 261,00 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte POSCO 18 321,37 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at