POSCO (Spons ADRS): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

POSCO (Spons ADRS) hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

POSCO (Spons ADRS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,446 USD sowie einem Umsatz von 11,81 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,10 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat POSCO (Spons ADRS) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,62 Milliarden USD im Vergleich zu 53,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD sowie einen Umsatz von 48,05 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at