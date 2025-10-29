POSCO (Spons ADRS) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POSCO (Spons ADRS) präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POSCO (Spons ADRS) 1,10 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at