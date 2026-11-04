POSCO (Spons ADRS) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POSCO (Spons ADRS) hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,907 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 13,52 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at