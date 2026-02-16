POSCO Thainox stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

POSCO Thainox hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,62 Prozent zurück. Hier wurden 2,98 Milliarden THB gegenüber 3,71 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,040 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 13,25 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem POSCO Thainox 14,38 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at