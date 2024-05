Positive Bewertungsänderung: Goldman Sachs Group Inc. stuft Bayer-Aktie auf Neutral hoch

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Bayer bei einem Kursziel von 31 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Blick auf die Pipeline und die Ergebnisentwicklung des Pharmakonzerns stimme momentan weder besonders positiv noch negativ, schrieb der neu zuständige Analyst James Quigley in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 08:03 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,76 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,87 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 380 Bayer-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 20,3 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren.

