Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
|Bilanz
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21.04.2026 16:12:38
Positive Danaher-Zahlen: Aktien von Merck und Sartorius legen zu
Mit den Aktien von a href="/aktien/merck-aktie">Merck und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.
Während Merck KGaA im DAX via XETRA zuletzt um 0,85 Prozent zulegten auf 118,55 Euro, stiegen Sartorius im MDAX um 4,43 Prozent auf 249,70 Euro. Danaher verteuerten sich im NYSE-Handel um 2,27 Prozent auf 199,94 US-Dollar.
Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Merck KGaA,Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Aktien in diesem Artikel
|Danaher Corp.
|153,15
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|Merck KGaA
|112,35
|0,90%
|Sartorius AG Vz.
|218,30
|1,16%
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