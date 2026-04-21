Danaher Aktie

Danaher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Bilanz 21.04.2026 16:12:38

Positive Danaher-Zahlen: Aktien von Merck und Sartorius legen zu

Positive Danaher-Zahlen: Aktien von Merck und Sartorius legen zu

Solide Zahlen des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns Danaher sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gut angekommen.

Mit den Aktien von a href="/aktien/merck-aktie">Merck und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.

Während Merck KGaA im DAX via XETRA zuletzt um 0,85 Prozent zulegten auf 118,55 Euro, stiegen Sartorius im MDAX um 4,43 Prozent auf 249,70 Euro. Danaher verteuerten sich im NYSE-Handel um 2,27 Prozent auf 199,94 US-Dollar.

Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Merck KGaA,Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Merck KGaA 112,35 0,90% Merck KGaA
Sartorius AG Vz. 218,30 1,16% Sartorius AG Vz.

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