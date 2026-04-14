Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Titel gefragt
|
14.04.2026 10:01:00
Positive Quartalsdaten treiben Givaudan-Aktie deutlich an
Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal kletterte der Wert der Givaudan-Aktie an der SIX zeitweise um 5,55 Prozent auf 2.950 CHF.
Die Aktie baute damit den jüngsten Erholungsansatz aus. Allerdings hatte sie von Juni vergangenen Jahres bis März dieses Jahres rund 40 Prozent verloren. Titel des Wettbewerbers Symrise kletterten um 1,7 Prozent.
Der Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller hatte beim organischen Wachstum die Markt-Erwartungen übertroffen. Die vorgelegten Zahlen zeigten, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe, hieß es dazu von Vontobel.
Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
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|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
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|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
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|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
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|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
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