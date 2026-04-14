Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Titel gefragt 14.04.2026 10:01:00

Positive Quartalsdaten treiben Givaudan-Aktie deutlich an

Positive Quartalsdaten treiben Givaudan-Aktie deutlich an

Aktien von Givaudan haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt.

Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal kletterte der Wert der Givaudan-Aktie an der SIX zeitweise um 5,55 Prozent auf 2.950 CHF.

Die Aktie baute damit den jüngsten Erholungsansatz aus. Allerdings hatte sie von Juni vergangenen Jahres bis März dieses Jahres rund 40 Prozent verloren. Titel des Wettbewerbers Symrise kletterten um 1,7 Prozent.

Der Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller hatte beim organischen Wachstum die Markt-Erwartungen übertroffen. Die vorgelegten Zahlen zeigten, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe, hieß es dazu von Vontobel.

Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Symrise-Aktie fällt im Sog von Givaudan auf Tief seit 2019

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
07:07 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
31.03.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 197,00 3,70% Givaudan AG
Symrise AG 73,46 1,35% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im frühen Handel mit grünen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen