|Besser als erwartet
|
02.02.2026 16:18:00
Positive Signale aus den USA: ISM-Index der Industrie zieht an
Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,6 (Vormonat: 47,9). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,4 prognostiziert.
Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,1 (Vormonat: 47,7), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,1 (Vormonat: 44,9).
Der Index für die Produktion nahm zu auf 55,9 (Vormonat: 51,0), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 59,0 (Vormonat: 58,5) auswies.
DJG/DJN/mus/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Cynthia Shirk / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!