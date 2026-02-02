Besser als erwartet 02.02.2026 16:18:00

Positive Signale aus den USA: ISM-Index der Industrie zieht an

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Januar beschleunigt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,6 (Vormonat: 47,9). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,4 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,1 (Vormonat: 47,7), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,1 (Vormonat: 44,9).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 55,9 (Vormonat: 51,0), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 59,0 (Vormonat: 58,5) auswies.

