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16.11.2026 06:31:29
Positron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Positron hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,09 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Positron 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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