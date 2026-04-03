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03.04.2026 06:31:29
Positron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Positron hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Positron -0,040 USD je Aktie generiert.
Positron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Positron -0,090 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 0,46 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,59 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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