Positron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Positron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Positron -0,050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at