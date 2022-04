Post AG meldet für das erste Quartal 2022 Ergebnis- und Umsatzrückgang

Der Umsatz ging von 647 Mio. Euro im Vorjahr auf 601,4 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) von 59,8 auf 39,6 Mio. Euro. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr bliebt aufrecht, so die Österreichsche Post am Donnerstag in einer Aussendung zu den vorläufigen Zahlen von Jänner bis März 2022.

Das Betriebsergebnis für 2022 "sollte aus heutiger Sicht zwischen den Niveaus der letzten beiden Jahre zu liegen kommen. Klares Ziel des Unternehmens ist es, wieder möglichst nahe an das Niveau des Jahres 2021 heranzukommen", so die Post AG.

Der größte Teil des Umsatz- und Ergebnisrückgangs sei auf den stark gesunkenen Wechselkurs der türkischen Lira zurückzuführen, wo die Post den Paketzusteller Aras Kargo betreibt. Weiters verweist der Konzern auf geringere Paketmengen nach den Sondereffekten durch die Coronalockdowns im Vorjahr.

