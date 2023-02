Post-Aktie etwas höher: Inzwischen 3.000 E-Fahrzeuge der Post unterwegs

Die Österreichische Post hat mittlerweile 3.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge - 1.200 E-Bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds und E-Trikes sowie 1.800 E-Transporter - in Verwendung.

Das neueste Fahrzeug ist in Wien im Einsatz, bis 2025 will die Post in der Bundeshauptstadt komplett CO2-frei zustellen. Den erforderlichen Strom erzeugt die Post zum Teil selbst, zugekauft wird nur "grüner" Strom aus Österreich, versichert das Unternehmen.

In Wien gewann die Post-Aktie letztlich 0,76 Prozent auf 33,30 Euro.

stf/kan

APA