Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Massen an Paketen 02.12.2025 11:54:00

Post-Aktie gibt aber nach: Cyber Week brachte Paketrekord bei der Österreichischen Post

Post-Aktie gibt aber nach: Cyber Week brachte Paketrekord bei der Österreichischen Post

Für die einen ist es die konsumfreudigste Zeit des Jahres, für andere das Monat des krummen Rückens.

Das Weihnachtsgeschäft samt der zurückliegenden Cyber Week hat den Paketzustellern der Post bereits den ersten Rekord gebracht: Am 1. Dezember wurde mit rund 1,6 Millionen Paketen der Tagesrekord des heurigen Jahres erzielt, teilte die Post AG am Dienstag mit. Mehrere Tage in Folge wurden nun über eine Million Pakete transportiert.

Paket-Chef Peter Umundum bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stellte sie auf fordernde Wochen ein. "Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten", meinte er.

Hattmannsdorfer und Ludwig als Teilzeitpostler

Da kann die teilstaatliche und börsennotierte Post jede helfende Hand brauchen, auch wenn es primär ein Medientermin ist, inklusive Fotos: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig finden sich Dienstagmittag gemeinsam mit den Post-Chef Walter Oblin und Peter Umundum im Paket-Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf ein, um Packerl zu schupfen.

In Wien zeigt sich die Post-Aktie am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent leichter bei 30,50 Euro.

stf/bel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Österreichische-Post-Aktie höher: Tirol fordert Stopp weiterer Filialschließungen

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten

Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!