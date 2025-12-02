Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Massen an Paketen
|
02.12.2025 11:54:00
Post-Aktie gibt aber nach: Cyber Week brachte Paketrekord bei der Österreichischen Post
Paket-Chef Peter Umundum bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stellte sie auf fordernde Wochen ein. "Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten", meinte er.
Hattmannsdorfer und Ludwig als Teilzeitpostler
Da kann die teilstaatliche und börsennotierte Post jede helfende Hand brauchen, auch wenn es primär ein Medientermin ist, inklusive Fotos: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig finden sich Dienstagmittag gemeinsam mit den Post-Chef Walter Oblin und Peter Umundum im Paket-Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf ein, um Packerl zu schupfen.
In Wien zeigt sich die Post-Aktie am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent leichter bei 30,50 Euro.
stf/bel
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
