Post-Aktie leichter: Österreichische Post erhöht die Packerlpreise

Die Teuerung kommt nun auch beim Paketversand an.

Die Österreichische Post erhöht mit 1. Oktober die Packerlpreise um 5 Prozent, DHL Express mit 1. Jänner 2023 um 9,9 Prozent. Zur Orientierung: Die aktuelle Inflationsrate liegt bei 9,3 Prozent.

Die Aktie der Österreichischen Post zeigt sich an der Börse in Wien am Freitag zeitweise bei 26,50 Euro mit einem Minus von 1,67 Prozent.

stf/bel

(APA)