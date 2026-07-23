Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Briefgeschäft
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23.07.2026 09:10:00
Post-Chef geht davon aus, dass Brief relevantes Kommunikationsmedium bleibt
"Der Brief wird ein relevantes Kommunikationsmedium bleiben", bekräftigt der Post-Manager in der "Presse" (Donnerstag). 2024 wurden um 9 Prozent weniger Briefe versendet, Oblin rechnet aber mit einer Stabilisierung bei etwa 400 Mio. Stück per anno. Investiert wird vom teilstaatlichen, börsennotierten Konzern aber ins E-Commerce- und Paketgeschäft.
phs/tpo
APA
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