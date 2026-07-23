Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Briefgeschäft 23.07.2026 16:08:00

Post-Chef geht davon aus, dass Brief relevantes Kommunikationsmedium bleibt - Aktie gibt nach

Post-Chef geht davon aus, dass Brief relevantes Kommunikationsmedium bleibt - Aktie gibt nach

Post-Chef Walter Oblin verspricht trotz eines beschleunigt rückläufigen Briefgeschäfts, dass kein Ende der Zustellung absehbar sei.

"Der Brief wird ein relevantes Kommunikationsmedium bleiben", bekräftigt der Post-Manager in der "Presse" (Donnerstag). 2024 wurden um 9 Prozent weniger Briefe versendet, Oblin rechnet aber mit einer Stabilisierung bei etwa 400 Mio. Stück per anno. Investiert wird vom teilstaatlichen, börsennotierten Konzern aber ins E-Commerce- und Paketgeschäft.

In Wien notiert die Post-Aktie zeitweise 0,31 Prozent im Minus bei 32,40 Euro.

phs/tpo

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