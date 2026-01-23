FUJITSU Aktie
WKN: 915946 / ISIN: US3595903044
|
23.01.2026 20:25:13
Post Office and Fujitsu accused of delaying £4m legal claim
Lee Castleton is taking legal action against his former employer over the Horizon IT scandal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
